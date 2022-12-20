محافظ جنوب سيناء يصدر حركة تنقلات لعدد من رؤساء مدن المحافظة ونوابهم

وشملت حركة نواب رؤساء المدن كالتالي: العميد نادر علام، نائب أول رئيس مدينة شرم الشيخ، والعميد عماد فكري، نائب ثان رئيس مدينة شرم الشيخ، وأحمد الحضري، نائب رئيس مدينة الطور، ومجدي أبو الفتوح، سكرتير مدينة شرم الشيخ، والعميد سامح المتولى، نائب رئيس مدينة دهب.

واستهل المحافظ الاجتماع بالثناء على الجهاز التنفيذى بالمحافظة لتحقيق نسبة 94% من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

ووجه فودة خلال الاجتماع بتشكيل لجان خاصة بالمرور على جميع المدارس لمتابعة جودة التعليم وحالة الأبنية التعليمية بجميع مدن المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن، بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين فى حالة وجود شكوى فى هذا الشأن، والتأكيد على عدم مبالغة التجار فى تسعير السلع، وعدم وجود تفاوت فى الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان وآخر، موضحا أنه خلال أسبوعين يجب على مختلف المحال أن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع، مشددا على تكثيف لجان من التموين والمدينة لمنع اية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.