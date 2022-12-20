مايا مرسى تسلم شهادات الاعتماد الدولى لمتدربات "صاحبات المشروعات يمضين قدما"

كتب محمود راغب

قامت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، بتسليم المدربات المعتمدات لبرنامج صاحبات المشروعات يمضين قدماً (Get Ahead) شهادات الاعتماد الدولى، وذلك بحضور ومشاركة ايريك أوشلان مدير الفريق الوطني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، وإيناس عيارى مدير مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب ومي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى المدربات المعتمدات، مؤكدة أنهن فريق متميز تم تدريبه باحترافية عالية، وأن أثر نجاحهن ظهر على السيدات فى العديد من القرى بمحافظات الجمهورية المختلفة، وأضافت قائلة "المدربات المعتمدات لديهن إيمان بالقضية وبالرسالة التى يقدمونها و يقمن بجهود غير عادية من أجل حياة أفضل لجميع السيدات في المحافظات المختلفة".

كما ثمنت رئيسة المجلس التعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة ومنظمة العمل الدولية، مؤكدة على أنها شراكة مثمرة وناجحة ، وأن أكثر ما يدعو للفخر والسعادة هو رؤية التغيير الواضح بين الأفراد سواء المدربات أو المتدربات ، وما زلنا نتوقع منهن الكثير من أجل احداث تغيير للأفضل بين السيدات في المجتمع.

وتوجه إيريك أوشلان بالشكر للدكتورة مايا مرسي على دعمها المستمر للبرنامج حتى يحقق هذا النجاح الكبير، مشيراً إلى أن البرنامج نموذج متميز للشراكة المثمرة بين آلية وطنية مهمة مثل المجلس القومي للمرأة وهيئة من هيئات الأمم المتحدة وهى منظمة العمل الدولية، معرباً عن سعادته بالتغيير الذي أحدثه هذا البرنامج سواء كان للمدربات او المتدربات في القرى التي تم الوصول إليها.

ومن جانبها أشادت مى محمود بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة ومنظمة العمل الدولية، مؤكدة أن العمل استمر في أصعب الفترات التى شهدت انتشار جائحة فيروس كورونا، ووفقاً للمنهجية الخاصة بصاحبات المشروعات يمضين قدماً.

وأكدت إيناس عياري أن المدربات من المجلس القومي للمرأة لديهن الرؤية والخبرة والمعرفة باحتياجات السيدات في القرى التى تم الوصول إليها من خلال البرنامج ومن بينها قرى مبادرة حياة كريمة ، معربة عن اعجابها الشديد بالجدارة والكفاءة التى يتمتع بها هؤلاء المدربات.

يذكر أن برنامج صاحبات المشروعات يمضين قدماً (Get Ahead) يهدف إلى رفع قدرات السيدات سواء كمدربات او كصاحبات المشروع .