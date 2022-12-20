ماليزيا: تضرر أكثر من 56 ألفا جراء الفيضانات بخمس ولايات

أ.ش.أ

أفادت إدارة الكوارث الماليزية، بارتفاع عدد المتضررين جراء فيضانات اجتاحت خمس ولايات إلى 56 ألفا و159 شخصاً، وهم يقيمون حالياً في مراكز الإجلاء المؤقتة المتفرقة.

وذكرت الأمانة العامة للجنة الماليزية - وفقا لوكالة الأنباء الماليزية، اليوم الثلاثاء، "أنه في تيرينجانو، حالة الفيضانات لم تتحسن عندما استمر عدد المتضررين في الارتفاع إلى 37,792 بما في ذلك 10,401 أسرة مقارنة بـ 26,494 شخصاً من 7,369 أسرة الليلة الماضية في 310 مركز إيواء".

وأضافت الوكالة:"وفي كيلانتان، أعلنت البوابة الرسمية للفيضانات للولاية، أن عدد منكوبي الفيضانات ارتفع إلى 17,326 شخصاً من 4,793 أسرة هذا الصباح، مقارنة بـ 14,359 شخصاً من 3,942 أسرة الليلة الماضية.. وتجاوزت ثمانية أنهار رئيسية مستوى الخطر ما بين 10.80 متر إلى 41.57 متر".

وتابعت "وفي بهانج، ذكرت الأمانة العامة للجنة إدارة الكوارث بالولاية أن عدد المتضررين ظل كما هو عند 934 شخصاً في 11 مركزا للإيواء..وفي جوهور، أبلغت الأمانة أن عدد منكوبي الفيضانات الذين لا يزالون يقيمون في ثلاث مراكز إيواء يبقى 53 شخصاً.. وفي فيراك، لا يزال عدد المتضررين 54 شخصاً من 17 عائلة، منذ الساعة 12 من منتصف الليل الاثنين، بحسب متحدث باسم الأمانة في الولاية.