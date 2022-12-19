وأوضحت وكالة الأنباء الماليزية اليوم الاثنين، أن العدد الإجمالي للولايات المتضررة من الفيضانات ارتفع إلى خمس ولايات بعد ترنغانو وفيراق وكلانتان وجوهور، ليصل بذلك أيضاً عدد المشردين إلى 28,785 شخص.

وسجلت كل من ولاية ترنغانو وكلانتان زيادة حادة فى عدد ضحايا الفيضانات هذا الصباح بينما ظل الوضع دون تغيير في ولايتي جوهور وفيراق.