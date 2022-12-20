ماكرون: فرنسا لن تكون طرفا في حرب أوكرانيا وسنزود كييف بما تحتاجه للدفاع عن نفسها

كتب أحمد عرفة

رهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلام مع روسيا بمنح ضمانات لأوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وقال إيمانويل ماكرون ، إن فرنسا لن تكون طرفا في حرب أوكرانيا، متابعا: سنزود أوكرانيا بما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وتابع الرئيس الفرنسي ، أن حرب أوكرانيا تؤثر على أوروبا بأكملها، مستطردا: سلمنا كييف صواريخ مضادة للدبابات وطائرات.

وقال إيمانويل ماكرون، إن كييف وحدها من تحدد شروط الهدنة مع موسكو.

وفى وقت سابق أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 99 ألفا و230 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم أكثر من 430 جنديا قتلوا أمس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة ،خسرت روسيا أيضا 2995 دبابة و5 آلاف و974 من المركبات المدرعة و1960 من النظم المدفعية و410 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و212 من أنظمة الدفاع الجوي و281 طائرة و266 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1680 طائرة بدون طيار و4 آلاف و599 من المركبات وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقامت بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.