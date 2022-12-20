ماكرون: فرنسا بصدد تسليم أوكرانيا مدافع سيزار

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا بصدد تسليم أوكرانيا مدافع سيزار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وقبلها قال ليونيد سوكيانين، أكاديمي وباحث سياسي روسي، إنه لا يتوقع أي تغيرات في العملية التي تقوم بها روسيا في الأراضي الأوكرانية.

وأضاف الباحث الروسي خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أن العملية الروسية مستمرة، ورغم التطورات على الأرض تواجه بعض المشاكل في بعض الأماكن وبعض الوقت، وكذلك بعض الجبهات بها أزمات، ولكن من حيث المبدأ فالعملية مستمرة وليست هناك أية أسباب أو تغيرات بها.

وتابع أن الهجمات التي تشنها التشكليلات العسكرية الأوكرانية القريبة من الحدود بين الأراضي التي تسيطر عليها روسيا والأراضي الأوكرانية والجيش الأوكراني، يستهدف هذه البلدات والقرى القريبة من هذه الحدود، مما يسبب بعض المشكلات باستمرارية المعارك بين الجانبين.

واستطرد: «كل الاحتمالات واردة والتغيرات قد تحدث في بعض الأحيان، وتغيير التشكيلات الروسية طبيعي، ومن الممكن أن يحدث في أي وقت أي تغيير حسب الوضع على الأرض».

وفى وقت سابق أعلنت شركة "غازبروم ترانسجاز نيجني نوفجورود" الروسية السيطرة على الحريق، الذي اندلع في خط أنابيب الغاز بجمهورية تشوفاشيا، مشيرة إلى أن إمدادات الغاز مستمرة عبر خطوط أنابيب موازية.

وأفاد بيان للشركة الروسية اليوم الثلاثاء بأن انخفاضا في الضغط تبعه اندلاع حريق في خط أنابيب غاز "أورينجوي - تسنتر 2"بمنطقة فورنارسكي تشوفاشيا قد وقع ظهر اليوم، لافتا إلى السيطرة سريعاً على الأجزاء المتضررة من خط أنابيب الغاز وتأمين نقل الغاز للمستهلكين بشكل مستمر بالكامل عبر خطوط أنابيب موازية.

وأضاف البيان: "أنه نتيجة للحادث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب شخص آخر، وجرى تقديم المساعدة الطبية للمصاب بشكل عاجل".

وكانت الإدارة العامة لوزارة حالات الطوارئ في جمهورية تشوفاشيا الروسية أعلنت في بيان لها أن تسرب الغاز حصل خلال أعمال الصيانة المجدولة لخط أنابيب الغاز الممتد تحت الأرض.