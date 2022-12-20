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ماكرون: أهنئ الرئيس السيسى لتمكنه من حل مشاكل الأضرار والخسائر بقمة المناخ

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:26 م
ماكرون: أهنئ الرئيس السيسى لتمكنه من حل مشاكل الأضرار والخسائر بقمة المناخ الرئيس الفرنسى
كتب سمير حسنى

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هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافة مصر لكوب 27 في مدينة شرم الشيخ قائلا: "أهنئ صديقى الرئيس السيسي الذى تمكن من جمع العالم وحل بعض المشاكل خاصة المتعلقة بالأضرار والخسائر وهذه كانت مسالة أساسية".

أضاف ماكرون خلال افتتاح قمة بغداد للتعاون والشراكة، أن المنطقة في قلب التحديات الكبرى، فالعراق أصبح مسرحا لانتهاكات وتدخلات تزعزع استقرار المنطقة كلها، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك كل المقومات لتكون في مقدمة الأجندة الدولية.

شدد الرئيس الفرنسي على أن العراق أحد ضحايا غياب الاستقرار الأمني في المنطقة.


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