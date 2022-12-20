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العاهل الأردنى يفتتح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة الرئيس السيسى

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:04 م
العاهل الأردنى يفتتح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة الرئيس السيسى الملك عبدالله الثاني بن الحسين
كتب سمير حسنى

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افتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددا من القادة والزعماء.

وقال العاهل الأردني، يسرني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني الأردن، وأن أعبر لكم عن اعتزازي وشعب المملكة الأردنية الهاشمية باستضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي يعكس المكانة الخاصة للعراق الشقيق بالنسبة للأردن.

أضاف الملك عبدالله، يمثل اجتماعنا فرصة للبناء على مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي انعقد العام الماضي، وإعادة التأكيد على دعمنا لجهود العراق في مواصلة مسيرته نحو التنمية والازدهار وتعزيز أمنه واستقراره واحترام سيادته.

تابع نؤمن نحن في الأردن بحاجة المنطقة للاستقرار والسلام العادل والشامل والتعاون الإقليمي، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وأن مواجهة تحدياتنا المشتركة تستدعي عملا جماعيا تلمس شعوبنا آثاره الإيجابية.

وقال الملك عبدالله الثاني، لا بد من الإشارة إلى مشاريع التعاون بين الأردن و العراق بالإضافة إلى الأشقاء العرب سواء في قطاعات الطاقة أو الصناعة أو النقل، والتي تعززت من خلال آلية التعاون الثلاثي بيننا في الأردن والأشقاء في مصر والعراق.


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