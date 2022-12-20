لجان من "التعليم" لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس قطور وبسيون

الغربية فريق محافظات

تفقدت لجان المتابعة ب مديرية التربية والتعليم بالغربية عددا من مدارس بسيون التعليمية، لمتابعة انضباط وسير العملية التعليمية بإدارتى قطور وبسيون التعليمية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، بمتابعة سير العملية التعليمية والإدارية، والوقوف على كافة الإيجابيات والسلبيات داخل مدارس المحافظة.

وتابع صبري الدسوقي، وكيل المديرية، مدارس الإدارة التعليمية ببسيون، يرافقه رضا شلبي موجه عام اللغة الإنجليزية، حيث تفقد مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية، ومدرسة الشهيد عبد الله ممدوح الصاوي بقرانشو، لمتابعة سير العملية التعليمية، وأشاد بالمستوى التحصيلي للتلاميذ.

وأشاد بالتفاعل الجيد بين المعلمين والتلاميذ، ووجه بضرورة تواجد الإشراف اليومي بالطرقات والفناء ودورات المياه، وبخاصة أثناء فترة الفسحة، ووجه أيضا بضرورة التأكد من خلو جميع الفصول والقاعات والفناء ودورات المياه من التلاميذ، عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وأثناء المتابعة بالمدرسة، وجه "الدسوقي" بعدم السماح بدخول المشروبات أو الأغذية المخالفة داخل المدرسة، مشيداً بانضباط وتنظيم المكتبة المدرسية، وممارسة الأنشطة داخل المدارس.

من ناحية أخرى، تابع محمد حمودة، مدير إدارة الأمن، مدارس معاذ بن جبل الابتدائية، الفريق سعد الدين الشاذلي الإعدادية بنات، التابعة لإدارة بسيون التعليمية، وخلال الجولة تابع الانضباط الإداري بالمدارس.

كما تفقد وسائل الأمن والسلامة، والالتزام بتطبيق الإجراءات الأمنية، وعدم السماح بدخول أو خروج أي شخص دون موافقة إدارة المدرسة

كما تابع صلاحية المواد الكيميائية بالمعمل، وتأمين معمل الحاسب، وتفقد كاميرات المراقبة بالمدرسة.

وفي ذات السياق، تفقد فتحي أبو هندي مدير عام التعليم الفني، يرافقه محمد الدسوقي، موجه عام التبريد، و هشام طاحون، موجه أول العمارة علمي، المدارس الفنية بإدارة بسيون التعليمية، حيث قام بمتابعة مدارس السادات التجارية المشتركة، محمد صلاح الصناعية العسكرية بنين، السيدة صفية الصناعية بنات.

وتفقدت الدكتورة غادة عبية، مدير إدارة التعليم الإعدادي والمجموعة المرافقة، مدارس إدارة بسيون التعليمية، حيث قامت اللجنة بمتابعة مدارس كتامة الثانوية، والشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية بنين، شفا الابتدائية، الشهيد طبيب ضياء الدين فتحي محمد العطفي الابتدائية.

من ناحية أخرى، أشار إسماعيل المرسى، مدير إدارة التعليم الابتدائي، أنه تم تفعيل الكتاب الدوري 39 والخاص بالتقييمات التشخيصية للصفوف الاولى من المرحلة الابتدائية والتي تهدف إلى قياس مدى تقدم التلاميذ في الدراسة وأيضا تحديد نقاط القوة وعلاج نقاط الضعف وبخاصة في القراءة والكتابة والرياضيات، من خلال تقييمات تحريرية وأيضا تقييمات من خلال الملاحظة والأنشطة التي يقوم بها التلاميذ، وأيضا ساهم تفعيل التقييمات على ربط التلميذ بالمدرسة وارتفاع نسبة الحضور في جميع المدارس والتي وصلت إلى نسبة حضور 100%.