وكيل تعليم الغربية يدشن مبادرة "مصر الخضراء" بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

الغربية عادل ضرة

دشن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مبادرة "مصر الخضراء"، لزراعة الشتلات الزراعية، بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، التابعة للإدارة التعليمية بشرق طنطا، بحضور الجهاز الفني لشئون البيئة، مدير اللجنة المركزية لمبادرة مصر الخضراء، مندوب عن مديرية الشباب والرياضة بالغربية، المسئول التنظيمي للمبادرة، و متطوعي المبادرة بالغربية.

حيث قام وكيل الوزارة بزراعة شجرة كرمز لبداية المبادرة، والتي تم إطلاقها اليوم بإدارة شرق طنطا، بالتعاون مع "اتحاد شباب الوطن" الذي يعمل في مجال التنمية الشاملة تحت مظلة ورعاية مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، بوزارة التضامن الاجتماعي.

رافق وكيل الوزارة خلال تدشين المبادرة، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لحث المواطنين على المساهمة الفاعلة في جهود الحفاظ على البيئة، والحد من ظاهرة التغيرات المناخية، وفي ظل توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزيادة المساحات الخضراء ، والحد من ظاهرة التغير المناخي.