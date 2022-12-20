كلية التجارة بجامعة المنصورة تحتفل بيوبيلها الذهبى ومرور 50 عاما على إنشائها

الدقهلية : محمد الحبشي

احتفلت كلية التجارة بجامعة المنصورة اليوم بيوبيلها الذهبى ومرور خمسين عاما على إنشاء الكلية، بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، والدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، وحافظ الغندور نقيب التجاريين، والدكتور نادر حامد نائب رئيس جامعة فلسطين، مديرى وممثلى الجهات الأمنية والعسكري والرقابية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والعمداء السابقين وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة.

وقدم لدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة تحية اعزاز واجلال واحترام، الي مؤسسى الكلية الذين قاموا ببناء هذا الكيان العلمى، والذي نحتفل اليوم بمرور خمسون عاما علي تأسيسه، والذين اعطوه من خبراتهم وما قاموا به من مهام جسام كان من نتائجه أن وضعت كلية التجارة جامعة المنصورة في مصاف كليات التجارة المتقدمة، حيث انشئت الكلية بمقتضى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للثقافة والاعلام رقم 184 لسنة 1973، بدأت الدراسة بها في العام الجامعي 73/74.

وقدم "خاطر" التحية لكل من لم يتمكنوا من حضور احتفال اليوم من القامات والرموز العلمية والذين واصلوا الليل بالنهار حتى استكملوا المسيرة لليوبيل الذهبى للكلية، مشيرا أن كلية التجارة ضمت في صفوفها على مدى تاريخها العديد من رموز العلم والتي قادت حركة التنوير في محيطها المحلى والإقليمي، جيلًا بعد جيل يستحق أن يعرفه الجيل الحالي

كما عبر عن أمله أن يكون هذا الاحتفال نقطة انطلاقٍ جديدةٍ نحو القادم، وأن يقدم شباب الكلية رؤيتهم في واقعهم الحالي للنهوض الكلية ومشاركتها فى حل القضايا المجتمعية.

وأضاف أن الاحتفال باليوبيل الذهبى لكلية التجارة يعبر عن اعتراف واضح وصريح بجميل الجيل الأول الذى تأسست هذه الكلية على أكتافهم ولولا إرادتهم الصلبة ما كان لهذا الصرح العلمى أن يصل إلى ما وصل إليه ، لذا تفرض هذه الإرادة على الجيل الحالى ومن يعقبه من أجيال من الباحثين والعلماء ضرورة تحملهم إدارة الكلية نحو المستقبل الواعد المشرق بإذن الله لمصرنا الحبيبة تحت قيادة فخامة السيد/الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.