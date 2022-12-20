اليوم السابع
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قافلة طبية مجانية بقرية الإسماعيلية فى المنيا غدا ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:15 م
قافلة طبية مجانية بقرية الإسماعيلية فى المنيا غدا ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية الإسماعيلية بمركز المنيا، وذلك غداً وعلى مدار يومي 21 و22 من ديسمبر الجاري، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

 

وكان الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، صرح بأنه تم إجراء 17 ألفا و976 عملية جراحية مجانية في مختلف التخصصات في الفترة من 1 يناير حتى نهاية نوفمبر 2022، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

 

وأضاف الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن العمليات شملت 8829 عملية جراحة عيون، و1510 جراحة مخ واعصاب، 1122 عملية جراحة أورام، و4751 قسطرة قلبية، و474 قلب مفتوح، و861 جراحة العظام، و309 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية، و69 قسطرة بالمخ، و51 زراعة قوقعة، كما أشار إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية.

 

وأوضحت الدكتورة إيرينى عادل نجيب، مسؤول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة (مستشفى المنيا العام مستشفى رمد المنيا- مستشفى ملوى التخصصي - مستشفى التأمين الصحي- مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط- مركز اورام المنيا - مستشفى المنيا الجامعي- مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا- مستشفى القلب والصدر الجامعي- مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال- مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا- مستشفى مصر المحبة - مستشفى الراعي الصالح بسمالوط- مستشفى دار الهلال التخصصي- مركز النيل الدولي للعيون- مستشفى سمالوط التخصصي- مستشفى المنيا الوطنى- مستشفى الصفوة ببنى مزار- مستشفى رمد بنى مزار- مستشفى ديرمواس).


صحة المنيا

حياة كريمة

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