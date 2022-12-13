"3489 مشروعا خدميا" بتكلفة 23 مليار جنيه ضمن حياة كريمة بالمنيا.. التفاصيل

المنيا-حسن عبد الغفار

بين تطوير مستشفيات ورصف طرق و‘نشاء وحدات صحية وصرف صحى وغيرها من المشروعات، تغزو حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية قرى محافظة المنيا شمالا من العدوة وجنوبا حتى ديرمواس، والتى ساهمت فى تغيير 192 قرية، ظلت تلك القرى لسنوات تنشد مشروعا واحدا، ومع إطلاق مبادرة حياة كريمة تحولت تلك الأحلام إلى واقع ملموس تشهده القرى حتى وصلت إلى 3489 مشروعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة بإجمالي 192 قرية.

ويشهد مركز العدوة شمال محافظة المنيا الكثير من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بمختلف الوحدات المحلية، وقال أحد الأهالى، نشهد تطورا كبيرا فى القرية والوحدات المحلية وخاصة الوحدة المحلية صفانية بإنشاء محطة مياه.



وفى أبوقرقاص بلغت حجم الأعمال التى يتم تنفيذها على الأرض معدلات إنجاز عالية، وهذا ما أكده يحي رمزى أحد الأهالى، قال الوحدات المحلية تشهد مشروعات عملاقة وكأننا نحلم والوحدة المحلية فى "اتليدم" خير مثال على ذلك حيث يجرى تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية سفاي والصرف الصحي لقرية منشأة النصر وقرية نزلة السرو، ونزلة مكين محطة وقرية ساقية موسى، وتنفيذ مركز طبي شامل بقرية اتليدم وعدد كبير من الوحدات الصحية بقرى سفاى ونزلة حرز وساقية موسى والمركز الطبي بقرية الحاج قنديل على مساحة 2500 متر.

ويجرى تنفيذ 3489 مشروعا خدميا فى 5 مراكز، هى ديرمواس و ملوى وأبوقرقاص والعدوة، ومغاغة بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه.































