اليوم السابع
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غدا.. آخر موعد لتقدم طلاب الجامعات لمسابقة "معًا" لمواجهة الأفكار الهدامة

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 09:53 ص
غدا.. آخر موعد لتقدم طلاب الجامعات لمسابقة "معًا" لمواجهة الأفكار الهدامة وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غدا الأربعاء باب التقدم لمسابقة "معًا" والتى أطلقتها الوزارة يوم 11 ديسمبر، تحت رعاية الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث علمي، والتى تستهدف إنتاج فيديو قصير، لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة يساعد نشره في مواجهة الأفكار الهدامة، وذلك في ضوء مواجهة الأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري.
 
وتأتي مسابقة معا في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية والهدامة، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.
 
ويُشترط في الأعمال المقدمة أن تركز على أحد المحاور الآتية، (نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومناهضة التطرف والفكر التكفيري).
 
وكان أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن مسابقة "معا" والتى أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى لإنتاج فيديوهات قصيرة لمواجهة الأفكار الهدامة، تأتى فى إطار خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بالطلاب والعمل على التوعية السليمة لطلاب الجامعات.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المسابقة تستهدف طلاب جميع الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجية، وأيضا المعاهد وتم مخاطبة الجامعات والمعاهد للعمل على إعلانها للطلاب.

 


مسابقة معا

اخبار مصر

التعليم العالى

الافكار الهدامة

الجامعات

تعزيز الوعى لدى طلاب الجامعات

الانشطة الطلابية



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