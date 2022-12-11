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"معا".. مسابقة لطلاب الجامعات والمعاهد لإنتاج فيديوهات لمواجهة الأفكار الهدامة

الأحد، 11 ديسمبر 2022 10:46 ص
"معا".. مسابقة لطلاب الجامعات والمعاهد لإنتاج فيديوهات لمواجهة الأفكار الهدامة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق مسابقة تحت شعار "معًا" تحت رعاية الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث علمي، لإنتاج فيديو قصير، لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة يساعد نشره في مواجهة الأفكار الهدامة، وذلك في ضوء مواجهة الأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري.
 
وتأتي المسابقة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية والهدامة، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.
 
ويُشترط في الأعمال المقدمة أن تركز على أحد المحاور الآتية، (نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومناهضة التطرف والفكر التكفيري).
 
ويتم التقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة
  HYPERLINK "http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/m3an_competition.aspx" http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/m3an_competition.aspx 
وذلك خلال الفترة من 11-21 ديسمبر الجاري.
 
وسوف يتم تشكيل لجنة مُتخصصة لتقييم الأعمال المتنافسة بمعرفة معهد إعداد القادة، وسوف يتم تكريم الطلاب الفائزين خلال فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته القادمة.

التعليم العالى

الجامعات

ايمن عاشور

اخبار مصر

الافكار الهدامة

وزير التعليم العالى

الدكتور أيمن عاشور



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