علقة موت لمسجل خطر بعد تعديه على سيدة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

استقبل مستشفى ديرب نجم المركزى بالشرقية، شخصا عمره 59 سنة، مسجل شقى خطر، مصابا بكدمات وجروح فى أنحاء متفرقة بالجسد، وتبين حدوث إصابته بعدما اعتدت عليه سيدة تبيع غلال عقابا له على محاولته التعدى عليها عدة مرات، وأن السيدة قد استعانت بأخرى وبنجل المصاب، فيما تم ضبط الثلاثة والتحفظ عليهم تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول المدعو محمد ال م، 59 عاما، مقيم فى قرية المنا صافور التابعة لمركز ديرب نجم، مصابا بكدمات وجروح فى أنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين أن المصاب مسجل شقى خطر 23 سابقة منها 5 سوابق تعدى، وأنه دائم التعدى على سيدة تبيع الحبوب فى الطريق العام، وأن تلك السيدة قد حكت لنجله وأخبرها الأخير أن تفعل ما يحلو لها لأنه ضاق بوالده وأفعاله، فما كان منها إلا أن ضربته بـ سنجة ميزان وزنها 2 كيلو جرام واشتركت معها فى الضرب سيدة أخرى وحين رآهم الابن ضرب والده معهما ما تسبب فى إصابته.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة، فيما تم ضبط السيدتين والابن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23402 جنح مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2022، وأحالته الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت حبس المتهمين السيدتين ونجل المجنى عليه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.