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الداخلية تكشف تفاصيل إيداع أسرة شخصا حيا بقبر وإخراجه بهدف علاجه من مرض نفسى

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:46 ص
الداخلية تكشف تفاصيل إيداع أسرة شخصا حيا بقبر وإخراجه بهدف علاجه من مرض نفسى قبر.. ارشيفيه
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان "القصة الكاملة لشاب الشرقية العائد من الموت".
 
بالفحص تم تحديد المعنى بالخبر "عامل نجارة سن 18- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية"، وتم استدعاؤه وأهليته، وبسؤالهم أقروا أن المذكور "يعانى من مرض نفسى منذ عام"، وقيامهم بالتردد على عدد من الأطباء إلا أنه لم يتماثل للشفاء، فقاموا باللجوء لأحد الأشخاص والذى اقترح عليهم دخول المريض أحد المقابر وتكفينه وإعلان خبر وفاته بزعم أن ذلك سيساعد على شفائه.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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