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عرض كورال "هاعيش معاك" بكنيسة أبى سيفين بالمهندسين فى احتفالات عيد الميلاد

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 10:53 م
عرض كورال "هاعيش معاك" بكنيسة أبى سيفين بالمهندسين فى احتفالات عيد الميلاد عرض الكورال
كتب: محمد الأحمدى

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تجهز كنيسة أبى سيفين بالمهندسين كورال "هاعيش معاك" لعرضه خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد يوم 31 ديسمبر الجارى، حيث يعتبر كورال مجمع من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بالإضافة إلى طلاب الجامعة.

وقدم فريق كورال "هاعيش معاك" أكثر من عمل عن عيد الميلاد المجيد خلال السنوات السابقة بالتعاون مع الكنيسة بعنوان "عيد ميلاد الملك"، و"بدأ عهد جديد"، كما لهم أعمال أخرى بعنوان "حب مالوش مثيل"، و"الهى نجانى".

وكورال "هاعيش معاك" من ألحان و توزيع موسيقى أمير أسعد وكلمات ميرولا أشرف وإخراج نرمين مجدى وتسجيل ومكساج نور مينا.

عرض الكورال
عرض الكورال

 

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 6 يناير المقبل.

وأعلن المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن ترتيبات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023، وذلك بعد انحصار فيروس كورونا وقلة أعداد الإصابات فى المجتمع وفقا لأرقام وزارة الصحة.

فريق كورال هاعيش معاك
فريق كورال هاعيش معاك

وذكر المركز أن تغطية قداس عيد الميلاد المجيد سيكون مساء يوم الجمعة الموافق 6 يناير، فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأشار إلى أنه يجرى استقبالات قداسة البابا تواضروس الثانى للمهنئين بالمقر البابوى بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق السبت 7 يناير.

 

وأوضح المركز أنه ستتواجد فرق العمل التابعة للقنوات الفضائية فى ساحة الكاتدرائية فى المكان الذى يحدده مسئولو الأمن، وسيتم الانضمام لبث التليفزيون المصرى للقنوات التى تريد بث القداس على الهواء.

فريق الكورال
فريق الكورال

 

نشاط فريق الكورال
نشاط فريق الكورال

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كورال هاعيش معاك

عيد الميلاد المجيد

احتفالات عيد الميلاد المجيد



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