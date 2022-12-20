طقس الإسكندرية الآن.. غيوم وسحب منخفضة وانخفاض درجات الحرارة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

ألتقطت عدسة "اليوم السابع"، صورا من محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء ، حيث تشهد عروس البحر المتوسط حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وحركة نشاط للرياح ، وانتشار الغيوم الكثيفة على المحافظة .

ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، أعلنت عودة رفع حالة الطوارئ استعدادًا للأمطار ، بناء على توقعات هيئة الأرصاد هطول أمطار اليوم الثلاثاء تبدأ خفيفة نهارًا الي متوسطه ، بنسبة حدوث 30% الي 50% تقريبا ، مع نشاط نشاط للرياح ،واضطراب في الملاحة البحرية .

وقال اللواء محمود نافع، إن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ان سيارات ومعدات الشركة تتمركز ،بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي أنه تم توقف الإجازات و بدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير الشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كانت هيئة الأرصاد أعلنت اليوم الثلاثاء يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 20٪ على القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪ ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40: 50 ٪ ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.