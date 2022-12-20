ضبط عاطل بحوزته 23 طربة حشيش بقصد الإتجار بطنطا

الغربية مصطفى عادل

تمكنت وحدة مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد محمود عبد الجواد رئيس المباحث والنقيب محمد الحو معاون المباحث تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية من ضبط عاطل له معلومات جنائية وبحوزته 23 طربة حشيش وسلاح أبيض بقصد الإتجار.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا، من ضبط المتهم "ع.ع" وبحوزته 23 طربة حشيش وسلاح أبيض بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وكان تاجر قد لقى حتفه متأثرا بإصابته بطعنة نافذة أودت بحياته في الحال على يد محامي إثر مشاجرة بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة للمشرحة وضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

واستقبلت مستشفى المنشاوي جثة شاب مصاب بطعنة نافذة ووفاته وتم التحفظ على الجثة وإخطار الشرطة، وانتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ لفحص ظروف وملابسات الجريمة، وتبين أن المتوفي يدعي"م.ا"، حيث حدثت مشاجرة بينه وبين محامي بسبب خلافات بينهما، ونتج عن ذلك قيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وتوفي متأثرًا بإصاباته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واحالته للنيابة العامة للتحقيق.