"صحة دمياط": حملات للتوعية بالصحة الإنجابية

دمياط - معتز الشربينى

نظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بدمياط، برئاسة الدكتورة مروة صالح مجموعة من الندوات على مستوى المحافظة، للتوعية بالصحة الإنجابية والبرامج الصحية المقدمة للمرأة من قبل وزارة الصحة والتى تشمل: متابعة الأم والجنين، ومبادرة صحة المرأة، وفحوصات ما قبل الزواج، وكذلك أهمية المباعدة بين الولادات، التوعية بالرعاية الصحية للمراهقين والتوعية بأهمية الولادة الطبيعية وفوائدها بالمقارنة بالولادة القيصرية غير المبررة طبيا.

كما نظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة، وبالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج ندوة توعوية عن صحة المرأة الإنجابية" حاضر فيها الدكتورة مروة صالح عضو الفرع وذلك بالمدينة الصديقة للنساء بمحيط مكتبة مصر العامة بعزبة البرج.

تناولت الندوة، التوعية بأهمية صحة المرأة وتأهيلها منذ الطفولة عن طريق التغذية السليمة وتناول الطعام الصحي لما له من أثر إيجابي في بناء الجسم، تم التأكيد على رسائل هامة من ضمنها مخاطر الختان والزواج المبكرد، الاهتمام باكتمال الجهاز التناسلي للفتاة وإتمام السن القانونية للزواج.

وتناولت الندوة التأكيد على ضرورة عمل الفحوصات الطبية ما قبل الزواج لما له من أهمية بالغه للكشف المبكر عن الأمراض وخاصة الوراثية والتى قد تؤدي إلى تشوهات الأجنة والعقم وغيرها من الآثار التى يمكن تلاشيها بالعلاج المبكر.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بأهمية التوعية بالصحة الانجابية و الولادة الطبيعية.