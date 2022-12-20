شحن 61 ألف طن غاز مسال بميناء دمياط اليوم

دمياط - هيثم مراد

استقبل ميناء دمياط اليوم 11 سفينة متنوعة، بينما غادر الميناء 9 سفن أخري، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

كما استقبل الميناء أيضا ناقلة الغاز المسال LNG SCHNEEWEISSCHEN والتى ترفع علم بنما و يبلغ طولها 297 مترا و بعرض 48 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35300 طن تشمل : 11218 طن يوريا و 8698 طن رمل و 8115 طن اسمنت و 7269 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30140 طن تشمل : 6419 طن ذرة و 11898 طن فول و 8146 طن خردة و 1802 طن خشب زان و 150 طن بضائع متنوعة و 5842 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 1725 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 347 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 86 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2381 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 121417 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 97114 طنًا.

كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3942 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5004 شاحنة.