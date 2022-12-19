231 ألف طن رصيد صوامع الغلال من القمح داخل ميناء دمياط اليوم

دمياط - هيثم مراد

استقبل ميناء دمياط اليوم 6 سفن متنوعة، بينما غادرته 8 سفن أخرى، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20718 طنا تشمل : 4658 طن يوريا و 6657 طن رمل و 8800 طن اسمنت معبأ و 603 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26577 طن تشمل : 8500 طن ذرة و 760 طن فول و 7000 طن خردة و 1834 طن خشب زان و 4500 طن صويا و 2350 طن بضائع متنوعة و 4950 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 1633 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 94 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 43 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 84 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131105 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 99810 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا 3 قطارات بحمولة إجمالية 3942 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5937 شاحنة.