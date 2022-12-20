شتاء الأقصر يبدأ غدا بتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك

الأقصر - أحمد مرعى

تشهد معابد الكرنك بالبر الشرقي لمدينة الأقصر، مع شروق شمس يوم غد، الأربعاء، ظاهرة فلكية تجذب أنظار المصريين والسياح في كل عام، حيث تتعامد أشعة شمس الصباح على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، في ظاهرة فلكية تتكرر في بداية فصل الشتاء وفصل الصيف.

وتتعامد شمس الغد على معابد الكرنك في مناسبة بداية أول أيام فصل الشتاء، وسط توقعات بحضور المئات من المصريين والسياح لرؤية الظاهرة التي تؤكد على ريادة قدماء المصريين لعلوم الفلك والهندسة، حيث استعدت الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، للاحتفال بتلك الظاهرة بمشاركة المؤسسات الحكومية المعنية والأوساط السياحية في الأقصر.

ومن جانبه يقول محمد عبد الحميد، الخبير السياحي، وعضو مجلس أمناء الجمعية، إن ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك غدا الأربعاء، تتزامن مع الكثير من الدعوات المطالبة بوضع 22 ظاهرة فلكية تشهدها المعابد المصرية القديمة على مدار العام، على الأجندة السياحية المصرية، وإضافة "سياحة الفلك" لخطط الترويج السياحي من أجل جذب مزيد من السياح.

وأكد محمد عبدالحميد، على أن "سياحة الفلك" باتت نمطا سياحيا معروفا بالعالم، وهو نط صار له عشاقه ومتابعيه، وهو الأمر الذي يتطلب بذل جهود جادة من أجل الترويج لذلك النمط السياحي المصري، موضحاً أن الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، سبق وان كانت راعية ومشاركة في جهود بحثية استمرت على مدار 3 سنوات، وذلك بموافقة من اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، وقد أسفرت تلك الجهود البحثية التي قادها الباحث المصري الدكتور أحمد عوض، وشارك فيها الباحثان أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، والباحث الطيب عبدالله، أحد عشاق الحضارة المصرية القديمة، عن رصد وتوثيق 22 ظاهرة داخل المعابد المصرية القديمة في عدد من محافظات مصر بينها الأقصر وأسوان وقنا والوادي الجديد، وهو الأمر الذي يؤكد بحسب قوله على ريادة المصريين القدماء لعلوم الفلك والهندسة قبل آلاف السنين.