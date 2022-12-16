الشمس تتعامد على معابد الكرنك الأربعاء.. ومعهد البحوث الفلكية يرصد الظاهرة

كتب محمود راغب

أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن المصرى القديم ما زال يبهر العالم بإنجازاته فى علوم الفلك، حيث تتعامد الشمس على معبد الكرنك فى السادسة والنصف صباحاَ يوم الأربعاء 21 ديسمبـر 2022م، حيث تشرق الشمس موازية للمحور الرئيسى لمجمع معابد الكرنك بالأقصر لتتعامد على قدس الأقداس، معلنة حلول الانقلاب الشتوى الذى يحدث فى نفس اليوم عند الساعة الحادية عشرة و48 دقيقة مساء نفس اليوم، وبحسب الروايات الأثرية فإن هذا التعامد قد يكون اعلاناَ لبداية الشتاء أو احتفالاّ بميلاد رع الكبير.

وسوف ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بهذه المناسبة وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالأقصر (محافظ الأقصر، مكتبة مصر العامة بالاقصر – هيئة التنشيط السياحى)، أمسية فلكية عن تعامد الشمس على المعابد المصرية وكذلك فعاليات رصد لصفحة السماء باستخدام التليسكوبات الفلكية الصغيرة يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر فى مكتبة مصر العامة بالأقصر. كما سيتم تنظيم فعاليات رصد للظاهرة ببهو الأعمدة بمعبد الكرنك بالاقصر صباح يوم الأربعاء 21 ديسمبر وذلك تحت اشراف وتنسيق وزارة السياحة والأثار وهيئة التنشيط السياحى بالأقصر.

وخلال الندوة وفعاليات الرصد سيقوم علماء وباحثين متخصصين من المعهد بشرح وتفسير حيثيات تلك الظاهرة للحضور والأجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم.والمعهد اذ يدعو جميع المهتمين برصد ومتابعة الظواهىر الفلكية وهواه الفلك بالمشاركة وحضور تلك الفعاليات، وإذ يتمنى للجميع أمسية فلكية هادفة وفعاليات رصد لتعامد الشمس ممتعه لجميع المشاركين.

يذكر أن المعهد يقوم بتنظيم ندوات وفعاليات رصد للاحداث والظواهر الفلكية فى أماكن مختلفة داخل الجمهورية بهدف زيادة الوعى المجتمعى وتثقيف جموع الشعب وتوعيتهم بتلك الظواهر الطبيعية وكشف اى لبث او غموض يكتنفها وتوضيح اى حيثيات لعدم انتشار الشائعات المضلله عنها.