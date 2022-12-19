الكرملين: بوتين يزور بيلاروسيا اليوم لأول مرة منذ 3 سنوات.. ويجرى محادثات مع لوكاشينكو

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن بوتين سيتوجه إلى مينسك في وقت لاحق اليوم في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا لإجراء محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأضاف البيان أن الزعيمين على اتصال بشكل منتظم ولكن خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت جميع مفاوضاتهما الثنائية واسعة النطاق تجري في روسيا. كما التقى الرئيسان في مؤتمرات قمة في دول أخرى.

يشار إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لبوتين إلى بيلاروسيا منذ يونيو 2019.

وفي أوكرانيا، أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قامت بتدمير البنية التحتية الحيوية في كييف خلال هجوم بطائرة بدون طيار من طراز كاميكازي الليلة الماضية.

وقال فيتالي - في بيان له نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إنه "نتيجة للهجوم على العاصمة، ألحقت أضرار بمرافق البنية التحتية الحيوية". وأضاف "يعمل مهندسو الطاقة والتدفئة على إرساء الاستقرار بسرعة في الوضع من خلال إمدادات الطاقة والتدفئة".

وأوضح أن العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة كييف شهدا انقطاع طارئ للتيار الكهربائي بسبب هجوم بطائرة بدون طيار الليلة الماضية.