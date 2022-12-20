روسيا: واشنطن تواصل تأجيج الوضع فى الصين

كتب أحمد علوى

اتهم مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، الاثنين، واشنطن بمواصلة تأجيج الوضع في الصين وتصعيد التوترات في مضيق تايوان وشبه الجزيرة الكورية.



وقال رئيس المخابرات الروسية، في تصريحات بحسب وكالة "تاس" الروسية: "ستواصل واشنطن، بالإضافة إلى ذلك، التأثير على الوضع السياسي المحلي في الصين، وتصعيد التوترات في مضيق تايوان وشبه الجزيرة الكورية".



وتابع: "كما تسعى واشنطن إلى إضعاف واستبدال حكومات كوبا وإيران وفنزويلا غير المرغوب فيها من جانب الغرب، والقيام بمحاولات جديدة لفرض "الديمقراطية" بالقوة في البلدان الأخرى، حيث تتصرف في دورها المعتاد بصفتها سيدة مصير شعوب العالم".