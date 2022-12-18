محافظ الجيزة يتفقد المخابز ومنافذ التوزيع بالعمرانية للتأكد من جودة ووزن الرغيف

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم في جولة تفقدية على المنافذ التموينية ، سير العمل بعدد من المخابز البلدية ومنافذ توزيع الخبز بالعمرانية؛ لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر.

وقام المحافظ بنفسه بمراجعة وزن رغيف الخبز للتأكد من التزام أصحاب المخابز بالوزن المقرر، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن لضمان وصول الخبز لمستحقيه، كما استمع خلال الجولة لمتطلبات أصحاب المخابز، والمواطنين للوقوف على أي مخالفات أو شكاوى والاطمئنان على رضاءهم عن جودة رغيف الخبز المقدم لهم.

ووجه محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.