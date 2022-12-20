رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب والأديب البارز

محمد صبحى

نعت جامعة القاهرة ببالغ الحزن والأسى برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور يحيى الرخاوي ، أستاذ الطب النفسي بكلية طب القصر العيني، والأديب البارز والناقد الكبير، والذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 89 عامًا.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الجامعة والكلية، وأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

يُذكر، أن الدكتور يحيى الرخاوي كان أحد أكبر المتخصصين في مجال الطب النفسي، وترك بصمة كبيرة في مجال الطب النفسي في مصر والعالم العربي، وشغل العديد من المناصب الحيوية، منها مستشارا للطب الشرعي في عدد من المحاكم بمصر والسعودية والسودان، وأحد الأعضاء المؤسسين للكلية الملكية للأطباء النفسيين في إنجلترا، كما أشرف على 34 رسالة ماجستير ودكتوراه، وله مؤلفات عديدة بلغت أكثر من 40 كتابًا من أشهرها حكمة المجانين، علم النفس تحت المجهر، ومبادئ الأمراض النفسية.