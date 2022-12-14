رئيس جامعة الأقصر يعقد أول اجتماع لاتحاد طلاب الجامعة الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدم الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، التهنئة للطلبة الفائزين باتحاد طلاب الجامعة الجديد للعام 2022/2023، حيث جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الجامعة، مع اتحاد طلاب الجامعة الجديد بمقر الإدارة المركزية للجامعة، بحضور الدكتور وائل الصغير مدير رعاية الشباب بالجامعة، موجهًا شكره وتقديره لاتحاد طلاب العام الماضى عما قدموه من جهود خلال العام الدراسى الماضي.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء، على تسخير كافة الإمكانيات لصالح طلاب الجامعة لدعمهم بكافة الأنشطة، وأن التجربة الديمقراطية لطلاب الجامعة شهدت تفاعلا كبيرًا يعكس وعى الطلاب وإدراكهم لدورهم فى العمل العام وخدمة زملائهم من الطلاب، مضيفًا أن جامعة الأقصر تبذل قصارى جهدها لحصد الكثير من الجوائز والإنجازات فى الفترة المقبلة، وهو ما يلقى بالعبء والمسئولية على اتحاد طلابها الجديد، موضحا أنهم يمثلون جامعة الأقصر فى جميع المحافل المحلية والدولية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم فتح قنوات الحوار المباشر الراقى بين الطلاب والإدارة العليا للجامعة، مشددًا على ضرورة أن يكون أعضاء الاتحاد الجديد على علم بكل ما شهدته الجامعة من تطوير وتوسع ورفع الكفاءة، مهنئا طلاب الجامعة الذين خاضوا الانتخابات وأظهروا حبهم للوطن وأعربوا عن استعدادهم لتحمل المسؤولية والعطاء والعمل من أجل مستقبل زاهر لجامعة الأقصر.

كما استمع رئيس الجامعة لمطالبهم، مشيرًا إلى إسناد الأحداث التى تقع داخل الجامعة إلى مجلس الاتحاد مباشرة، مؤكدًا على الاهتمام بالأنشطة المتنوعة وتفعيلها بجانب التحصيل الدراسى، وتذليل كافة العقبات التى تعترض العملية التعليمية فى الكليات، وأشاد رئيس الجامعة بالاتحاد السابق وما حققه من أرضية تفاعلية بين الطلاب على أعلى مستوى، وهو ما يجعل مسؤولية الاتحاد الجديد أكبر لكون الاتحاد السابق قدوة يحتذى بها.

وتوجه رئيس الجامعة، بالشكر والتقدير للعمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وأعضاء اللجان العليا للانتخابات بالجامعة والكليات ومديرى رعاية الشباب وكافة المشاركين بالأنشطة الطلابية، حيث كان المجلس الجديد لاتحاد طلاب جامعة الأقصر، تسلم مهام عمله رسميا عقب انتهاء الانتخابات، والتى أجريت بكلية الحاسبات والمعلومات، بحضور رئيس الجامعة، لاختيار رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم.



أول إجتماع لإتحاد طلاب الجامعة الجديد بالأقصر