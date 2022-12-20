اليوم السابع
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رئيس الوزراء يوجه بإلغاء الحج على نفقة الدولة لهذا العام

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 06:00 م
رئيس الوزراء يوجه بإلغاء الحج على نفقة الدولة لهذا العام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفي

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والسفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
 
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تمت الدعوة لهذا الاجتماع بمناسبة بدء الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل، وقال إن هناك اجتماعات تنسيقية تم عقدها بالفعل مع أشقائنا فى المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج، حيث تمت مناقشة مختلف التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.
 
ووجه رئيس الوزراء باستمرار الاجتماعات التحضيرية التى تتم بين الجهات المصرية المعنية، وكذا الاجتماعات التنسيقية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية؛ من أجل ضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج المصريين، وتيسير كافة شئونهم، مع إلغاء الحج على نفقة الدولة لهذا العام، وتقليل أعداد بعثات خدمة الحجيج إلى حدها الأدنى.

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اليوم السابع بلس



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