رئيس شركة العاصمة الإدارية: اكتمال نقل جميع الوزارات نهاية فبراير المقبل

كتب محمد شعلان

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة لشركة العاصمة الإدارية، استقبالهم أعضاء الحكومة بداية من أول شهر يناير المقبل، ونقل الحكومة سيكون تباعا على مدى شهرين، لافتا إلى أنه سيتم نقل من وزارتين إلى ثلاث وزارات كل أسبوع، بالتنسيق مع رئيس الوزراء.

وأضاف خالد عباس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أن مباني الحكومة في العاصمة الإدارية جاهزة بالكامل ولكن من الصعب استقبال 40 ألف موظف دفعة واحدة، قائلا: "على نهاية شهر فبراير هيكون غالبية الوزراء انتقلوا والوزارات تدار من العاصمة الإدارية الجديدة".

وعن المدينة الترفيهية، قال: "المدينة الترفيهية تجارية ليست تبع الدولة ولا يوجد لنا بها استثمار، وشركة العاصمة الإدارية لها ميزانيتها وتعلن بعد نهاية العام ولها جمعية عمومية وتدار مثل أي شركة قطاع خاص ونُحَاسب وعندنا مراجعين ماليين، ولو الشركة دخلت في أي حاجة لازم تكون مدروسة واحنا بعيدين عن ميزانية الدولة".