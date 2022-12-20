اليوم السابع
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ويتابع طروحات الأراضى المختلفة..

رئيس الوزراء يبحث مع وزير الإسكان سبل تحفيز الاستثمار الخارجى

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:23 م
رئيس الوزراء يبحث مع وزير الإسكان سبل تحفيز الاستثمار الخارجى رئيس الوزراء خلال الاجتماع
كتبت هند مختار- تصوير سليمان العطيفي

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لبحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجي ومتابعة طروحات الأراضي المختلفة.
 
وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجي بأراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا متابعة طروحات الأراضي المختلفة، سواء التى يتم طرحها للمستثمرين والمواطنين بالداخل، أو للمصريين بالخارج. 
 
فيما استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات التخصيص المختلفة للأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمتضمنة آليات التخصيص بالطلب، وآليات التخصيص بنظام البيع بالحصة العينية والنقدية، وآليات التخصيص بنظام خصم المستحقات، وآليات التخصيص بالدولار من الخارج.
 
كما أوضح الدكتور وليد عباس، النظام الخاص بكل آلية وكيفية قيام المستثمر بتقديم الطلب الخاص به أو حتى الشركات الراغبة في الاستثمار، بالإضافة إلى موقف الأراضي المتوقع بيعها خلال الفترة القادمة.
وتم استعراض موقف الأراضى الجاهزة للطرح، والمدن المتوافر بها، وآليات طرحها.

مصطفى مدبولى

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