رئيس الوزراء اللبنانى: الجيش يجرى تحقيقات حول مقتل جندى "اليونيفيل"

وكالات

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع جنود الكتيبة الأيرلندية بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الجنوب وأدت الى مقتل عنصر من الكتيبة الإيرلندية وجرح ثلاثة آخرين، معبرا عن أمله في الوصول الى النتيجة قريبا.



وقال ميقاتي إن ما وصفه بالمزايدات في هذا الملف مرفوضة وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل او اعتباره حادثا عاديا او عرضيا، معتبرا ان الحادثة يجب اخذها بجدية واجراء كامل التحقيقات والمحاسبة، مشيرا إلى أن هذا الملف يتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة.



وردا على سؤال، أضاف ميقاتي: "لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجّح أنه لم يكن مخططا لها".



وحول ما تردد عن دخول أسلحة إيرانية عبر مطار بيروت، أكد ميقاتي أنه اجتمع الأسبوع الماضي مع قائد الجيش ومع القادة الأمنيين وأكدوا جميعا ان التحقيقات التي أجريت أكدت أن ما قيل غير صحيح، ولا اسلحة تدخل من المطار.



وأوضح ميقاتي أنه كان بصدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد بعد حادثة مقتل جندي اليونيفيل