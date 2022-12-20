رئيس القابضة للمياه يعتمد القوائم المالية والختامية لـ8 شركات تابعة

كتب أحمد حسن

ترأس المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، اجتماع الجمعيات العمومية لـ8 شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عبر الفيديو كونفرانس، وهى (الصرف الصحى بالقاهرة - مياه الشرب بالقاهرة - بني سويف - المنيا - البحيرة - دمياط - سوهاج - القليوبية)، بحضور ممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى فى 30/6/2022.

واستعرضت الجمعية العامة، جدول الأعمال، وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات جميع الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات فى إطار زمني محدد، ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية، عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2022 لتلك الشركات.

ونقل المهندس ممدوح رسلان، خلال الاجتماع، تأكيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للشركات، أهمية مواصلة الجهد المبذول في تقديم خدمات المياه والصرف للمواطنين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، وتطوير أداء الشركات، واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل الارتقاء بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

كما نقل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ، توجيهات وزير الإسكان، بضرورة إجراء الصيانات القياسية بجميع المحطات والروافع، وتكثيف المجهودات التي تبذلها الشركات في ملف تقليل الفاقد، من خلال تطوير منظومة التشغيل والصيانة، وتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد، وإدارة شبكات مياه الشرب، من خلال تقسيم الشبكات المعقدة إلى «مناطق محددة المداخل والمخارج "DMZ" بما يساهم في التحكم في الفاقد والمراقبة الدائمة للشبكات، وتركيب منظومة قياس لمتابعة ومراقبة الضغوط، بالإضافة إلى تركيب العدادات مسبوقة الدفع، وتفعيل دور اللجان وزيادة عددها لمواجهة ومنع التعدى على الشبكات، للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.

وشدد المهندس ممدوح رسلان، على أهمية تنشيط نسب التحصيل بجميع الشركات التابعة، ومراجعة القراءات، ووضع آليات لضبط القراءات، لتُعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن، مع ضرورة وضع برنامج زمنى لتركيب عدادات قياس على محطات مياه الشرب، والاستفادة من الأصول والاستغلال الأمثل للموارد، والتشغيل القياسى للمحطات، وتأهيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على الاعتماد الدولي للإدارة الفنية المستدامة (TSM)، والاهتمام باستكمال تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة، ومتابعة منظومة جودة مياه الشرب في مختلف مراحل الإنتاج بدءاً من المحطات مروراً بالشبكات وحتى وصولها إلى المواطنين، لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر لجميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى على مجهودهم فى جميع القطاعات، والعمل المتواصل لتحسين الخدمات، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.