اليوم السابع
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رئيس الفلبين يعين قائدا جديدا للقوات الجوية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:47 م
رئيس الفلبين يعين قائدا جديدا للقوات الجوية الجيش الفلبينى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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عين الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم الثلاثاء، الميجور جنرال "ستيفن بارينو" القائد ال39 للقوات الجوية الفلبينية خلفا للقائد الحالي اللفتنانت جنرال "كونور أنتوني كانلاس".

وذكرت قناة (إيه.بي.إس.- سي.بي.إن.) الفلبينية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن بارينو كان يشغل منصب نائب قائد القوات الجوية الفلبينية قبيل تسلمه قيادة القوات، وشارك بشكل كبير في جهود النقل الجوي خلال معركة مراوي التي وقعت عام 2017.

من جانبه، قال بارينو - خلال حفل تسلمه منصبه الذي أقيم في قاعدة فيلامور الجوية - "لقد شعرت بإحساس كبير بالثقة حيث لدينا هناك فريقا قادرا ومتفانيا سيعمل على تحقيق أهدافنا النبيلة.. إن مقياس النجاح لا يكمن في الوعود التي نقطعها ولكن بمدى ما نقدمه لمن هم في أمس الحاجة إلينا"، مضيفا أنه "تحت قيادته، يجب أن تكون القوات الجوية الفلبينية سريعة في التكيف مع المتطلبات الحديثة... يجب أن ننفذ القرارات بأكثر الطرق فعالية دون إضاعة الوقت والجهود".

من جهته، أعرب الرئيس الفلبيني عن ثقته في أن القوات الجوية الفلبينية تحت قيادة بارينو ستقوم بتحقيق آفاق جديدة في تقديم الخدمات للبلاد والشعب.

 


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