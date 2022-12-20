خليك واعى.. لا صحة لإنشاء صندوق هيئة قناة السويس كخطوة لبيعها.. إنفوجراف

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.

الشائعة:

اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة

الحقيقة:



صندوق قناة السويس

أكدت هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة.

مشددت على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها.

أكدت أنه سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

أوضحت أن الهدف من إنشاء الصندوق هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل لأمواله.

أشارت إلى أن الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة.

أكدت أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

أهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.