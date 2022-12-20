اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لإنشاء صندوق هيئة قناة السويس كخطوة لبيعها.. إنفوجراف

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 05:40 م
خليك واعى.. لا صحة لإنشاء صندوق هيئة قناة السويس كخطوة لبيعها.. إنفوجراف صندوق قناة السويس

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.

الشائعة:

اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة

 

الحقيقة:

صندوق قناة السويس
صندوق قناة السويس

 أكدت هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة.

مشددت على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها.

أكدت أنه سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

 أوضحت أن الهدف من إنشاء الصندوق هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل لأمواله.

 أشارت إلى أن الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة.

أكدت أن كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

أهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

 


قناة السويس

صندوق هيئة قناة السويس

شائعات

الحكومة



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