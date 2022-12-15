اليوم السابع
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الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:31 ص
أكرم القصاص
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1251 مشروعا بقطاعى الصحة والتعليم ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنوفية

الخميس، 15 ديسمبر 2022 04:00 ص
1251 مشروعا بقطاعى الصحة والتعليم ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنوفية جانب من المشروعات
المنوفية – فريق المحافظات

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يعد المشروع القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري، أحد أهم المبادرات الرئاسية التي تشهدها الدولة المصرية الحديثة والتي ستساهم بشكل كبير في تغيير مستوى الحياة لقاطني القرى الأكثر احتياجاً من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية بهدف بناء الإنسان المصري.

 حيث تشهد محافظة المنوفية تطوراً كبيراً وملموساً في تطوير البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية بقرى مركزي أشمون والشهداء بإجمالي مشروعات 1251 مشروع، ومن أهم المشروعات التي تشملها المبادرة بقطاعي الأبنية التعليمية والصحة .

 ففى قطاع التعليم بلغ إجمالي عدد المشروعات بقطاع التعليم بالمبادرة الرئاسية 137 مشروع بمركزي أشمون والشهداء منهم 97 بقرى أشمون و40  بقرى الشهداء بنسبة تنفيذ 99 %، وتنوعت المشروعات بالمركزين ما بين إنشاءات مدارس جديدة وإحلال كلى وجزئي وتوسعات بإجمالي 49 مدرسة ، و 88 صيانة شاملة.

 وفى قطاع الصحة والذى يعد واحداً من أهم المشروعات التنموية والخدمية التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للنهوض والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصري لبناء الإنسان المصري ووفقاً لأهداف ورؤية التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن إجمالي مشروعات قطاع الصحة بلغت 63 مشروع منهم 43 مشروع بأشمون و20 بالشهداء بنسبة تنفيذ بلغت 88% ، وتضمنت المشروعات بالمركزين ما بين إنشاءات جديدة بإجمالي عدد 44 مشروع و19 مشروع صيانة.

 ويأتي هذا في إطار الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية لإحداث تنمية شاملة بمختلف محافظات الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات وتقديم خدمة أفضل من أجل النهوض بحياة وبناء الإنسان المصري إلى الأفضل وعلى نحو شامل.
 

المشروعات (1)
المشروعات (1)

 

المشروعات (2)
المشروعات (2)

 

 

جانب من المشروعات (1)
جانب من المشروعات (1)

 

 

جانب من المشروعات (2)
جانب من المشروعات (2)

 

 

جانب من المشروعات (3)
جانب من المشروعات (3)

 

 

مشروعات حياة كريمة (1)
مشروعات حياة كريمة (1)

 

 

مشروعات حياة كريمة (2)
مشروعات حياة كريمة (2)

 

 

مشروعات حياة كريمة (3)
مشروعات حياة كريمة (3)

 


 


 


قطاع الصحة بالمنوفية

قطاع التعليم

مبادرة حياة كريمة بالمنوفية

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