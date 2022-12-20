حملات مرورية مكثفة بشوارع دمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

أطلقت إدارة مرور دمياط حملات مكثفة استهدفت عدة شوارع رئيسية وكذلك الميادين العامة بنطاق المدينة.

وتمكنت تلك الحملات من ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، منها السير عكس الاتجاه، وقيادة دراجات بخارية بدون ترخيص، فضلا عن مخالفات بشأن عدم ارتداء أحزمة الأمان، وكذلك الالتزام بتطبيق اشتراطات الأمان داخل المركبات.

وتشهد محافظة دمياط استعدادات المواطنين للاحتفال بأعياد الكريسماس، وسط إجراءات احترازية مشددة وفق تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن تكثيف الحملات الرقابية على كافة المحال التجارية والأسواق من أجل متابعة التزام الجميع بالتعليمات المقررة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية، إلي جانب التأكد من المنتخبات المعروضة أمام الجمهور.

كما شددت محافظ دمياط بضرورة تكثيف الحملات المرورية بشوارع المحافظة لضبط حركة السير، والتصدي لكافة المخالفات المرورية، إضافة إلي تحقيق السيولة المرورية بشوارع المحافظة تزامنا مع اقتراب احتفالات أعياد الكريسماس.