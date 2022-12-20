حكاية مسجد السابق بالإسكندرية.. قنديل يضىء للسفن فى البحر والأهالى يتباركون بمياهه

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو، من أمام مسجد سيدى محمد السابق بمنطقة اللبان التابعة لحى الجمرك فى محافظة الاسكندرية، والذى يعود بناؤه إلى أكثر من 750 سنة وحكايات وأساطير تروى من سنوات لوجود طلمبة مياه جوفية أعلى بئر جوفى، منذ مئات السنين وحقيقة فك نحس العوانس.

يعود إنشاء مسجد وضريح سيدى محمد السابق بمنطقة اللبان سوق الجمعة، إلى الفترة من عام 620 ه‍ وحتى توفى فى عام 690 ه‍ ويقع المسجد مباشرة على سور ميناء الإسكندرية من جهة سوق الجمعة، ورغم أن المسجد يوجد بمكان خارج المبانى السكانية، إلا أنه يتوافد عليه أعداد كبيرة من محبيه وزائريه على مستوى الجمهورية والدول العربية.

ومن جانبه قال الشيخ جابر قاسم وكيل الطرق الصوفية والأضرحة بالإسكندرية، أن سيدى العارف بالله محمد السابق هو "محمد السابق بن شيحه جمال الدين، المالكى المذهب وشيخه هو العلامة الحافظ الإمام ناصر الدين أبو العباس بن محمد بن منصور الجذامى الإسكندرانى، وعاصر شيخه ناصر الدين المنير من الفترة 620 ه‍ وحتى 682 ه‍ وتوفى فى عام 690 ه‍.

وأضاف الشيخ جابر قاسم لـ"اليوم السابع"، أن سيدى محمد السابق كان من المرابطين وأهل الخلوة وصاحب كرامات، وكانت خلوته عامرة بالوافدين عن طريق البحر وكان يوقد قنديلا ينير به الطريق للمسافرين والسفن فى البحر أو علامة بحرية لدخول السفن ميناء الإسكندرية.

وأشار الشيخ قاسم إلى أن سيدى محمد السابق عاش ودفن فى خلوته ومسجده وساحته أسفل الخلوة، ويوجد بئر ماء مبارك لا ينضب من الماء أبدا ومع مرور الوقت تم وضع طلمبة مياه أعلى البئر يشرب منها المترددون والزائرون، وتتوافد عليها أعداد كبيرة من المحافظات الأخرى ويحكى عنها فى القديم على مر السنين التوافد للاستشفاء، وفك نحس العوانس.

وأوضح الشيخ قاسم أن سيدى محمد السابق، شارك شيخه المنير فى كتابه مؤلفاته منها، كتاب الإنصاف من الكشاف وكتاب أسرار الأسرار، وكتاب مناسبات تراجم البخارى ولا يزال ضريحه ومقامه موجودين حتى الآن، ومسجلين فى الطرق الصوفية، وتقيم مشيخة الطرق الصوفية وأحباب ومريدو المسجد احتفالا وافطار للصائمين طوال شهر رمضان من كل عام.



مدخل مسجد ضريح محمد السابق



مسجد السابق باللبان



مسجد عمره 750 سنة