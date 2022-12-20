حصاد 2022.. 12 معرضًا لإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كتب على عبد الرحمن

كشفت وزارة الأوقاف، عن نجاح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال الفترة من 1 يناير 2022 وحتى ديسمبر 2022، في عقد 12 معرضًا للكتاب، وذلك في إطار الدور التثقيفي والدعوى الذي يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لنشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف خلال عام 2022.

وأوضحت الوزارة أن المعارض كانت على النحو التالي :

1. معرض القاهرة الدولي للكتاب رقم 53 يناير فبراير 2022م .

2. معرض المؤتمر العام الثانى والثلاثين يناير 2022 .

3. معرض كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر (الترم الثاني) يناير 2022.

4. معرض فيصل الرمضاني أبريل 2022.

5. معرض إصدارات الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة أغسطس 2022م

6. معرض المؤتمر العام الثالث والثلاثين سبتمبر 2022.

7. معرض رابطة خريجي جامعة الأزهر نوفمبر 2022.

8. معرض المكتبة المركزية بجامعة الأزهر نوفمبر 2022.

9. معرض جامعة المنصورة نوفمبر 2022.

10. معرض أكاديمية ناصر العسكرية نوفمبر 2022.

11. معرض كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر نوفمبر 2022.

12. معرض كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة ديسمبر 2022.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أن إجمالي مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من إصداراته خلال عام 2022م بلغت مليونًا وثلاثمائة وستة وتسعين ألف جنيه.