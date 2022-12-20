اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 10:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد 2022.. 12 معرضًا لإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 09:09 ص
حصاد 2022.. 12 معرضًا لإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أحد معارض الكتاب للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت وزارة الأوقاف، عن نجاح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال الفترة من 1 يناير 2022 وحتى ديسمبر 2022، في عقد 12 معرضًا للكتاب، وذلك في إطار الدور التثقيفي والدعوى الذي يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لنشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف خلال عام 2022.
 
وأوضحت الوزارة أن المعارض كانت على النحو التالي :
1. معرض القاهرة الدولي للكتاب رقم 53 يناير  فبراير 2022م .
2. معرض المؤتمر العام الثانى والثلاثين يناير 2022 .
3. معرض كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر (الترم الثاني) يناير 2022.
4. معرض فيصل الرمضاني أبريل 2022.
5. معرض إصدارات الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة أغسطس 2022م 
6. معرض المؤتمر العام الثالث والثلاثين سبتمبر 2022.
7. معرض رابطة خريجي جامعة الأزهر نوفمبر 2022.
8. معرض المكتبة المركزية بجامعة الأزهر نوفمبر 2022.
9. معرض جامعة المنصورة نوفمبر 2022.
10. معرض أكاديمية ناصر العسكرية نوفمبر 2022.
11. معرض كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر  نوفمبر 2022.
12. معرض كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة ديسمبر 2022.
 
ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أن إجمالي مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من إصداراته خلال عام 2022م بلغت مليونًا وثلاثمائة وستة وتسعين ألف جنيه.
 

الأوقاف

الأوقاف اون لاين

اخبار مصر

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

اخبار الأوقاف



الموضوعات المتعلقة

الأعلى للشئون الإسلامية يفتتح معرض كتاب بمكتبة جامعة الأزهر المركزية.. صور

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 02:13 م

عضو الأعلى للشؤون الإسلامية: الشائعات والاستماع لأصحاب الأجندات خطر يهدد الأمة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 07:15 م

مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يصدر "وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد".. تضم 16 بندا وتوصية.. المساس بثوابت العقيدة لا يخدم سوى قوى الإرهاب.. ويؤكد: تفكيك خطاب التطرف ونشر سماحة الإسلام ووسطيته.. صور

الأحد، 25 سبتمبر 2022 07:48 م

الأوقاف تنظم أمسية ابتهالية على هامش مؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية"

الأحد، 25 سبتمبر 2022 06:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة