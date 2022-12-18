اليوم السابع
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الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:33 م
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"الوقاية من الأمراض والانحرافات".. أحدث إصدارات الأوقاف

الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:30 م
"الوقاية من الأمراض والانحرافات".. أحدث إصدارات الأوقاف غلاف كتاب الوقاية من الأمراض والانحرافات
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، عن صدور كتاب "الوقاية من الأمراض والانحرافات" من إعداد الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة وإشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدة توافره قريبا بمكتبات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
 
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن الكتاب يؤكد على أهمية بناء سياج فكرى حصين لوقاية أوطاننا ومجتمعاتنا وشبابنا من التطرف الفكرى، إفراطًا أو تفريطًا، لما يمثله ذلك من خطر على الهوية الدينية والوطنية على حد سواء، كما يبين أهمية الوقاية من الأمراض، والأخذ بأسباب التداوي، وأن دفع الداء بالوقاية أولى من الانتظار لدفعه بالدواء.
 
كما يوضح أن الانحرافات السلوكية خروج عن الفطرة السوية، وأن الوقاية منها إنما تكون بترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، التى هى من القواسم المشتركة بين جميع الشرائع السماوية، فمكارم الأخلاق ثابتة لا تتغير .
 
كما يؤكد أن التفكك الأسرى خطر داهم على أمن الفرد والمجتمع يجب أن نعمل جميعًا على الوقاية منه، مع بناء وعى رشيد بأهمية العناية بالأسرة وتماسكها الذى لا بديل عنه لتماسك المجتمع واستقراره.

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