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حسام موافى لشباب الباحثين: "بلدكم في حاجة إليكم فلا تفكروا فى الهجرة"

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:52 م
حسام موافى لشباب الباحثين: "بلدكم في حاجة إليكم فلا تفكروا فى الهجرة" الدكتور حسام موافى ومحرر اليوم السابع
كتب محمد صبحى

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دعا الدكتور حسام موافى، أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة القاهرة، أحد علماء الجامعة المقرر تكريمهم باحتفالية عيد العلم الـ 17 والتى تنطلق فعاليتها بعد قليل بمبنى قبة الجامعة، كل الشباب الباحثين الذين يسيرون في طريق العلم إلى الاجتهاد، وعدم الاكتفاء بالحصول على شهادة فقط ولكن التفكير في كيفية العمل بها وكيفية خدمة الوطن وأدعو كل الشباب لإلغاء فكرة الهجرة لأن بلدنا في حاجة إليهم.
 
وأضاف موافى في تصريحات لـ "اليوم السابع"، على هامش تكريمه في احتفالية عيد العلم: "لا ننسى أن أول كلمة نزلت من السماء إلى الأرض هي "اقرأ"، وهي دعوة إلى العلم وأتمنى أن يكون عيد العلم في مصر يوميا وليس سنويا لأن هناك الكثير ممن يجب تكريمهم، وعيد العلم فخر لكل مصري ولكل من حصل على جائزة فيه.
 
ووجه الدكتور حسام موافى، أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة القاهرة، الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة لتنظيمه هذه الاحتفالية، قائلاً: "أعتبر أن هذا اليوم هو أسعد يوم في حياتي".
 
وتنظم جامعة القاهرة، بعد قليل حفلًا فنيًا بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، وغناء لؤى وريهام عبد الحكيم، وبقيادة المايسترو نادر عباسي، والذى يقدم فيها مجموعة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والتى تتسم بالأداء المتميز والذوق الراقي، وذلك ضمن احتفالها بعيد العلم السابع عشر.
 
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة ترعى وتحتضن الأوركسترا الرائع وتتوقع أداء يبهر الجماهير بمقطوعات موسيقية تجمع بين روح الشرق والهارمونى العالمى فى منظومة موسيقية تحلق بالذوق الفنى نحو قمم الطرب وتعانق الموسيقى الكونية.
 
الدكتور حسام موافى ومحرر اليوم السابع
الدكتور حسام موافى ومحرر اليوم السابع
 

عيد العلم

الدكتور حسام موافى

احتفالية عيد العلم

جامعة القاهرة

علماء جامعة القاهرة



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