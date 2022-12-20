جنايات سوهاج تقضى بالإعدام شنقا لقاتل سيدة وابنتيها فى جرجا

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة قسم جرجا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل سيدة وابنتيها داخل منزلهم متأثرين بإصابتهم، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة انتقاما من المجنى عليها، حيث أطلق النار عليها من سلاح ناري كان بحوزته وبعد التأكد من وفاتها توجه إلى ابنتيها وانهال عليهما بسلاح أبيض سكين حتى فارقا الحياة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.