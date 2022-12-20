جنايات سوهاج تقضى بإعدام المتهم بقتل زوجته بمركز جرجا

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "ح.ص" عامل بعد اتهامه بقتل زوجته المجنى عليها" م.م" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز جرجا عندما تلقت أجهزة الأمن بسوهاج بلاغا بمقتل المجنى عليها والعثور على جثتها بها آثار خنق بالرقبة.

وكشفت التحريات قيام المتهم بالتعدى على زوجته بسبب إصابتها بحالة هياج فقرر التخلص منها فقام بتكبيلها وخنقها بجبل حول رقبتها حتى فارقت الحياة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.