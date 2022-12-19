وزيرة التضامن تفتتح فرع بنك ناصر بمنطقة الأسمرات لخدمة 17 ألف أسرة

كتب مدحت وهبة

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أحدث فروع البنك بمنطقة الأسمراتداخل مجمع الخدمات المتكاملة، وذلك في إطار سياسة البنك في تحقيق الشمول المالي وتوسيع شبكة فروع البنك، حيث تعد هذه انطلاقةجديدة لمزيد من فروع بنك ناصر الاجتماعي في المناطق المطورة لتقديم خدماته للمواطنين.

واستمعت القباج إلى شرح واف عن الخدمات المصرفية المتكاملة التي سيقدمها الفرع الجديد للبنك، حيث سيتم تقديم حزمة من خدماتالتجزئة المصرفية للأفراد، والشركات والتي تشمل فتح الحسابات البنكية بكافة أنواعها، وتلقي الودائع وحسابات التوفير وشهادات الإدخاروالاستثمار وإصدار بطاقات ميزة الذكية لأصحاب المعاشات والمرتبات وتوفير حلول وتسهيلات إئتمانية من التمويلات الشخصية وتمويلالسيارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى تقديم النفقة لمستحقيها وتقديم التمويلات الميسرة الموجهة للفئات الأكثراحتياجا وعلى رأسها المرأة المصرية مثل تمويل مستورة والقروض الحسنة وتقديم خدمات النشاط المجتمعى التى تعتبر من صلب مهامورسالة البنك مثل الإعانات والمساعدات لمستحقيها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفرع الجديد يهدف إلى تقديم أفضل خدماته لما يقرب من 17 ألف أسرة في حي الأسمرات بمايعني 60 ألف مواطن بالمنطقة، بالإضافة إلى أهالى مناطق المقطم والخليفة والمعادي، مشيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لديه ذراعاستثماري وذراع تكافلي واجتماعي قوي، ويهدف إلى مزيد من التمكين الاقتصادي ولكن بأعين تنموية للفئات الأولى بالرعاية.

وأفادت القباج أن الفرع الجديد يتميز بتدعيمه بأفضل الكوادر البشرية المُدربة على أحدث أساليب العمل المصرفي وبنية تكنولوجية مصرفيةمتطورة، سعيًا لتقديم الخدمات المالية والمصرفية ذات الكفاءة العالية، كما تم تزويد الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة لضمان مستويخدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي والمتوافرة علىمدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وجاري تجهيزه بالشاشات لعرض منتجات البنك المختلفة.

وأضافت القباج أن الفرع الجديد بالأسمرات يعد تتويجاً لجهود بنك ناصر الاجتماعي نحو تحقيق الشمول المالي من خلال تقديم مجموعةكاملة من الخدمات المصرفية والأنشطة الرقمية المفعلة لمختلف شرائح المجتمع خاصة أن البنك يعتبر الذراع المالي لوزارة التضامنالاجتماعي، وهو من البنوك الرائدة في المنطقة العربية ويعد البنك الاجتماعي الأوحد في جمهورية مصر العربية .

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نعمل على تطوير خدمات البنك المصرفية وتقديم حلول مبتكرة لتحقيق أعلى مستوى من الخبرةوإرضاء العملاء، حيث إن البنك لديه خطة طموحة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء في مختلف محافظات الجمهورية تماشياًمع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، حيث نستهدف الوصول إلي 200 فرع خلال الفترة المقبلة ليصبح بنك ناصر بنك لكلالمصريين في كافة أنحاء الجمهورية.