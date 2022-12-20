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جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 10:16 ص
جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين بمسابقة القرآن الكريم مسابقة القرآن الكريم بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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نظمت إدارة النشاط الفني و الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان  مسابقة القرآن الكريم ضمن الأنشطة الطلابية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وراشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، ومحمد السيد جاد مدير إدارة النشاط الفني و الثقافي.
 
 
وقد أعلنت إدارة النشاط الفني و الثقافي عن الفائزين في المسابقة وهم :

مسابقة القرآن الكريم كاملاً: 

المركز الأول الطالب عبد الرحمن حمد الله محمود  ، الفرقة الثالثة كلية الفنون التطبيقية ، المركز الثاني الطالبة هدى محمد عبد المنعم الفرقة الأولى كلية التمريض، الطالب هاشم وحيد هاشم الفرقة الثالثة كلية الخدمة الإجتماعية.

مسابقة نصف القرآن الكريم:

المركز الأول الطالب مصطفى أحمد مصطفى ، الفرقة الثالثة كلية الهندسة بحلوان، المركز الثاني الطالب ماهر هشام محفوظ الفرقة الثالثة كلية الهندسة بحلوان، المركز الثالث الطالب عبد الله سيد محمود الفرقة الثالثة كلية التجارة وإدارة الأعمال.

مسابقة عشر أجزاء من القرآن الكريم:

المركز الأول الطالب علي محمد علي ، الفرقة الثانية بكلية الطب، المركز الثاني الطالبة يمنى عبد الناصر المرابط الفرقة الثالثة كلية الفنون الجميلة ، المركز الثالث الطالب أحمد بهاء الدين حافظ الفرقة الرابعة كلية الهندسة بحلوان.

مسابقة خمسة أجزاء من القرآن الكريم:

المركز الأول الطالبة فاطمة عبد المطلب حسني الفرقة الثانية كلية الآداب، المركز الثاني الطالبة إسراء مصطفى محمد الفرقة الثالثة كلية التجارة وإدارة الأعمال ، المركز الثالث الطالب باسم جمعة محمد الفرقة الرابعة كلية الحقوق.

وتكونت لجنة التحكيم من:

الشيخ هشام رمضان مسؤول الإرشاد الديني والدعوة بجامعة حلوان ، الشيخ عبدالرحمن فتحي عثمان السيد إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، الشيخ عبد الله عمر عبدالحميد إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.

 


جامعة حلوان

اخبار مصر

القرآن الكريم

الانشطة الطلابية

السيد قنديل



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