تقديم الرعاية الطبية لـ1219 حالة بقافلة جامعة طنطا فى مركز بسيون

الغربية فريق محافظات

انطلقت، اليوم، قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية شبراطو مركز بسيون بـ محافظة الغربية ، لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء بالمجان للمرضى، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، فى بيان له، أن القوافل الطبية تُعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التى تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجاً، موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا فى كل التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان، وذلك حرصا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية فى إطار خطتها التنفيذية وتحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030.

وتفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولى "حياة كريمة"، حيث وقع الكشف الطبى على عدد من المرضى، مؤكدا حرص الجامعة على تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

وشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التى قدمت محاضرات توعوية فى التغذية والإسعافات الأولية فى حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التى تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة فى مبادرة "100 مليون شجرة".

كما أفاد الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى على 1219 حالة من خلال 13 عيادة، حيث تم فحص 73 حالة فى عيادة جراحة المخ والأعصاب و123 فى عيادة الأطفال، و146 بالعظام، و 115 جلدية، 124باطنة، و 64 مسالك بولية، و 134 أنف وأذن، و 23 جراحة عامة، و 53 صدر، و 45 نفسية وعصبيه ،188 جراحة العيون ، 103الاسنان ، 28 النساء، مضيفاً أنه تم تحويل 81 حالة بواقع 4 جراحة المخ والاعصاب، 14 عظام ، 2 الاطفال ،5 جلدية ، 6باطنة ، 2 المسالك البولية ،15 انف واذن وحنجرة ، 4 جراحة عامة، 1

نفسية وعصبية ، 24 جراحة العيون.

كما تم إجراء اختبارات محو الأمية لـ 180 مواطنا، بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.