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وفد كورى يتفقد الخطوط الجديدة بمصنع تدوير المخلفات الصلبة في المحلة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:42 م
وفد كورى يتفقد الخطوط الجديدة بمصنع تدوير المخلفات الصلبة في المحلة الوفد
الغربية عادل ضرة

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تفقد وفد كوري مصنع تدوير المخلفات الصلبة بطريق المحلة / الجابرية، رافق الوفد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.
 
 وشهدت الجولة تفقد الخط الكوري الجديد، الذي تمت إقامته بالمصنع ضمن أعمال التطوير القائمة، وتهدف الجولة لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال الموجودة حاليا في المصنع خلال الفترة الحالية. 
 
يذكر أنه تستكمل حاليا أعمال صب الأرضيات وإنشاء غرفة للمواتير، والانتهاء من دهانات السور الخارجي وأعمال الحمايه المدنيه وغرفه الامن و مظله المعدات.
 
 
 
 

نائب محافظ الغربية

المحلة

مصنع تدوير المخلفات بالمحلة



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