تشييع جنازتى طلاب كلية التربية الرياضية بالإسكندرية.. بحضور العميد والطلاب

شيع أهالى الإسكندرية منذ قليل جنازتى طلاب كلية التربية الرياضية بالإسكندرية اللذان رحلا عن عالمنا إثر حادث أليم وقع أمس خلال توجههما إلى كلية التربية الرياضية أبو قير لأداء الامتحان العملى، حيث دهستهما سيارة نقل فى منطقة طوسون.

وتجلت حالة من الحزن على أهالى أسرتى الطلبة وهم أدهم سامح، على عمرو حيث شيعت جنازة أحدهما فى مقابر العمود غرب الإسكندرية، بحضور وكيل كلية التربية الرياضية بنين، وعدد من الطلاب أصدقاءه وأسرته.

فيما شيعت جنازة الطالب الآخر من مدافن الرحمة فى منطقة خورشيد شرق الإسكندرية بحضور الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين، وعدد من الطلاب الآخرين وأسرة الطالب المتوفي.

وذلك بعدما أصدرت جهات التحقيق المعنية فى محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارا بالتصريح بدفن جثامين كل من الطالب أدهم سامح سالم موسى، وزميله على عمرو على السيد، طالبين فى الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بنين بأبوقير واللذين لقيا مصرعهما بعد أن صدمتهما سيارة نقل كانت تحمل الدقيق، بشارع 25 بطوسون، شرقى المحافظة.

وكانت جهات التحقيق المعنية، باشرت تحقيقاتها فى واقعة وفاة طالبين بكلية التربية الرياضية، بجامعة الإسكندرية، اذ طلبت سرعة تحريات ضباط المباحث الجنائية حول الواقعة وسماع شهود عيان الواقعة وحجز السائق المتهم على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك بعدما وقع حادث أليم، أسفر عن وفاة طالبين فى كلية التربية الرياضية، بعد أن صدمتهما سيارة نقل بشارع 25 بمنطقة طوسون، حيث كانا يستقلان دراجة نارية يقودها أحدهما بهما سيارة نقل تحمل دقيق وباءت محاولات إنقاذهما بالفشل وتوفيا فى حال قبل نقلهما إلى المستشفى.